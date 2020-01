Progetto Arca: Milano, domani le “calze della Befana” a 500 senzatetto della città

Gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca, in vista dei festeggiamenti per l’Epifania, saranno presenti domani, sabato 4 gennaio (ore 11), nel piazzale davanti alla Stazione Centrale di Milano per distribuire 500 “calze della Befana” alle persone senza dimora. “Le calze – spiega Progetto Arca – sono calde e indossabili, sia da donna sia da uomo, contenenti un dolce assortimento (cioccolato, panettoncini, caramelle al miele e alla frutta, biscottini)”. Un “piccolo gesto per dimostrare vicinanza e calore a chi vive in uno stato di emarginazione e senza riparo”.