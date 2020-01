Diocesi: Vittorio Veneto, domani veglia per la pace presieduta dal vescovo Pizziolo nella chiesa del Menarè

Nella chiesa della Madonna del Carmine e della pace del Menarè (Vittorio Veneto), domani, sabato 4 gennaio, alle 20.30, si terrà la veglia diocesana per la pace, che svilupperà i contenuti del Messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale della pace: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. Sarà accordata una particolare attenzione al tema della “giustizia riparativa”. Nel corso della veglia presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, infatti, porterà la sua testimonianza Sara Dall’Armellina, mediatrice umanistica e penale, a nome dell’associazione “La Voce”, referente territoriale per le attività di mediazione penale in collaborazione con gli Uepe di Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questi ultimi tre anni, in collaborazione con la cooperativa “Itaca”, “La Voce” ha realizzato a Sacile alcuni progetti di formazione alla mediazione umanistica che hanno coinvolto alcuni docenti e studenti dell’Istituto comprensivo Balliana-Nievo. Durante la veglia, in dialogo con Sara Dall’Armellina, interverranno anche alcuni rappresentanti della scuola che condivideranno i risultati ottenuti dai percorsi di mediazione nelle dinamiche relazionali all’interno della scuola.