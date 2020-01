Diocesi: Casale Monferrato, domani celebrazione per la festa della dedicazione della cattedrale e ricordo di mons. Cavalla nel 21° morte

La diocesi di Casale Monferrato ricorderà domani, sabato 4 gennaio, l’anniversario della consacrazione della cattedrale di sant’Evasio, avvenuta nel 1107 alla presenza di Papa Pasquale II. Il vescovo Gianni Sacchi presiederà, alle 17.30, la celebrazione eucaristica per la solennità della dedicazione della cattedrale nel corso della quale si farà memoria anche di mons. Carlo Cavalla, nel 21° anniversario della morte avvenuta il 4 gennaio 1999. Originario di Villafranca d’Asti, dove nacque il 19 giugno 1919, Cavalla fu dal 1959 al 1971 assistente centrale della Gioventù femminile di Azione Cattolica, prima di essere nominato vescovo di Casale Monferrato, diocesi che guidò per 24 anni fino al 1995, quando venne accolta la sua rinuncia per raggiunti limiti di età.