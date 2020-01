Diocesi: Benevento, domani festa della solidarietà al centro “La Pace” con il card. Zuppi

Si svolgerà domani, sabato 4 gennaio, la terza edizione della festa della solidarietà al centro “La Pace” di Benevento. L’iniziativa è inserita nel progetto “Unipace” nato dalla collaborazione tra l’arcidiocesi di Benevento e il Movimento dei Focolari che gestisce il Centro dal 1999. Tre incontri all’anno per declinare il concetto di pace: nel primo, quello di gennaio, la pace risulta scaturire da uno stile improntato alla giustizia e all’integrazione; nel secondo, quello estivo, si coinvolgono le istituzioni (Regione, Province, Comuni), mettendo intorno allo stesso tavolo amministratori e operatori del sociale per studiare e proporre soluzioni ad annosi problemi che affliggono il territorio: l’isolamento, la denatalità, la mancanza di infrastrutture. Il terzo incontro coincide con l’anniversario della morte del fondatore del centro la Pace, don Emilio Matarazzo: gli ex allievi e collaboratori, la diocesi, riflettono insieme in una convegno di studi per far emergere il messaggio sempre attuale di questo sacerdote, moderno ancora oggi, a 40 anni dalla morte. L’incontro del 4 gennaio prevede, alle 13, il pranzo solidale con animazione e tombolata e, alle 17, l’intervento del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, sul tema: “La pace è… giustizia e integrazione”. Le conclusioni sono affidate all’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca.