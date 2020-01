Diocesi: Acireale, domani il vescovo Raspanti ordina un nuovo sacerdote

Domani, sabato 4 gennaio, alle 18.30, nella cattedrale di Acireale, sarà ordinato presbitero don Rosario Pappalardo delle comunità parrocchiali di Aci Trezza San Giovanni Battista e Santa Maria la Nova. A ordinare il nuovo sacerdote per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria sarà il vescovo, mons. Antonino Raspanti.

Don Rosario Pappalardo è attualmente studente nella Facoltà di Teologia all’Università di Navarra (Pamplona) fondata da san Josemaria Escriva. Frequenta il corso di licenza in Teologia Dogmatica. Risiede a Barañain in una delle residenze dell’Opus Dei con altri sacerdoti studenti provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, nella diocesi acese, domenica, alle 18, sarà presentato il testo “Sulla necessità della preghiera, Pregare col Padre Nostro” del canonico Giuseppe Russo, a due anni dalla morte, nella comunità di Santa Maria degli Angeli.