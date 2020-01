Cultura: Ces, premiati i vincitori del concorso di poesia “Sardegna: Terra da abitare/Bellezza da custodire”

Sono Franco Piga, Ignazio Porcheddu e Giovanni Boccoli, Roberto Demontis i vincitori delle tre sezioni – rispettivamente: poesia in lingua sarda e sue varianti; poesia in ottava rima; poesia in lingua italiana – del concorso di poesia “Sardegna: Terra da abitare/Bellezza da custodire” promossa dalla Conferenza episcopale sarda (Ces) tramite il Coordinamento regionale per il Progetto culturale. Lo riferisce una nota diffusa oggi, precisando che la serata di premiazione si è svolta lo scorso 13 dicembre nell’auditorium “G. Lilliu” di Nuoro. In totale sono pervenuti 100 elaborati ripartiti nelle tre sezioni. Dopo i saluti istituzionali, alla cerimonia del 13 dicembre hanno preso la parola Salvatore Tola, presidente della giuria; don Lucio Casula, coordinatore regionale per il Progetto culturale, mons. Antonello Mura, vescovo delegato per il medesimo Progetto. “Nei vari interventi – prosegue la nota – è stata sottolineata la validità degli elaborati e la sensibilità di tutti i partecipanti nei confronti dei temi proposti. È stato anche rimarcato il grande lavoro svolto negli ultimi mesi da parte della giuria presieduta da Salvatore Tola e composta dai poeti Bruno Agus, Antonello Bazzu, Giovanni Piga, Anna Cristina Serra e Giuseppe Tirotto”.