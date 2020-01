Chiese umbre: Istituto Teologico Assisi, al via ciclo di quattro incontri di omiletica. Oggi intervengono il card. Bassetti e mons. Boccardo

Alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, oggi e domani e il 10 e l’11 gennaio, si terrà un ciclo di quattro incontri di omiletica promosso dall’Istituto Teologico di Assisi (Ita), in collaborazione con la Conferenza episcopale umbra (Ceu), rivolto a tutti gli interessati, in particolare agli studenti e agli ex alunni dell’Ita, dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi (Issra) e del Pontificio Seminario “Pio XI” di Assisi, ai sacerdoti e ai diaconi dell’Umbria. Questo ciclo di incontri si ispira all’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii gaudium” (numeri 135-159), riguardante l’omelia, dove si legge che nonostante i molti “reclami in relazione a questo importante ministero”, “l’omelia può essere realmente un’intensa e felice esperienza dello Spirito, un confortante incontro con la Parola, una fonte costante di rinnovamento e di crescita”.

Si tratta di un’occasione per riflettere sull’importanza dell’omelia, che va impostata e recepita non tanto come «”un momento di meditazione e di catechesi, ma come dialogo di Dio con il suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze dell’Alleanza”, evidenziano gli organizzatori del ciclo di incontri. “Vi è una speciale valorizzazione dell’omelia – aggiungono –, che deriva dal suo contesto eucaristico e fa sì che essa superi qualsiasi catechesi, essendo il momento più alto del dialogo, che è già aperto, tra il Signore e il suo popolo, prima della comunione sacramentale”.

Ad aprire questo ciclo di incontri oggi pomeriggio (ore 15) saranno il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, presidente della Ceu. Diversi e qualificati sono i relatori delle quattro giornate, tra cui mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che interverrà nella mattinata di sabato 11 gennaio (ore 10.30) sul tema “Omelia e Evangelii gaudium”. Mons. Marini sarà preceduto dal preside dell’Ita, il biblista padre Giulio Michelini, che relazionerà sul tema: “Omelia e Sacra Scrittura”. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto Teologico di Assisi.