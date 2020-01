Basilica del Santo: Padova, domenica 5 gennaio visita della “Scoletta” guidata dal priore Di Ascenzo

All’inizio del nuovo anno, il prossimo 5 gennaio, in occasione della prima domenica del mese quando gli appartenenti all’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova si ritrovano tradizionalmente per la catechesi, la messa e la distribuzione del Pane benedetto, torna la possibilità di conoscere le meraviglie storiche, artistiche e devozionali della Scoletta del Santo, sede storica dell’Arciconfraternita. A guidare i visitatori sarà il priore dell’Arciconfraternita Leonardo Di Ascenzo, autore della guida “Alla scoperta della Scoletta del Santo. Guida storico-agiografica illustrata” (Edizioni Messaggero, Padova, 2017). Appuntamento domenica 5 gennaio alle 11 di fronte all’entrata della loggia della Scoletta del Santo sul sagrato della basilica di sant’Antonio a Padova (Piazza del Santo, 11). Gli organizzatori suggeriscono di prenotarsi via e-mail: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o WhatsApp 3398414625. Quota individuale di partecipazione 5 euro, comprensivi del biglietto di entrata che sarà corrisposto all’organizzazione museale della basilica. Chi lo desiderasse potrà acquistare a 9 euro anziché a 13 la guida storico/agiografica illustrata del sito. Di fronte alla porte della Scoletta i visitatori troveranno anche il Pane benedetto in onore di sant’Antonio, antica tradizione devozionale, che si tramuta in opera di pietà e carità (offerta libera).