Progettazione sociale: Mlac, nel fine settimana a Roma le “Giornate” 2020 con proclamazione dei progetti vincitori di “Idee in Movimento”

Ritorna il concorso “Idee in Movimento” e il relativo bando pubblico, che ha visto la partecipazione in questi anni di oltre 300 progetti da tutta Italia, 60 dei quali finanziati, e insieme a molti altri, andati avanti nel tempo con le proprie gambe. L’occasione è quella delle Giornate della Progettazione sociale. Un impegno condotto dal Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) in collaborazione con Ufficio nazionale della Pastorale sociale e del lavoro della Cei, Caritas Italiana e Progetto Policoro. Quest’anno l’incontro “TrACce. Verso una nuova economia” (1 e 2 febbraio, alla Domus Mariae sala Barelli, a Roma) sarà dedicato, in modo particolare, ad alcune questioni che ruotano attorno all’impresa sociale: innovazioni tecnologiche, impresa (e retorica) 4.0, crisi ecologica e green economy, nuove reti globali e smart city, nuovi modelli economici e finanza etica. Se ne discuterà durante la due giorni con Federica Nalli, segreteria scientifica di The Economy of Francesco; Francesco Giuseppe Cicione, presidente Entopan; don Fabrizio De Toni, assistente nazionale adulti di Ac e Mlac; Rosario Carello, giornalista Rai; Carlo Filippo Ceretti, Libera Università di Bolzano; Alessandra Damiani, dell’organizzazione “Le donne dell’Ortofrutta”; Marco Franchin, dell’associazione Habitaterra; Luisa Alfarano, vice presidente nazionale Ac per il settore giovani. L’introduzione ai lavori e le conclusioni saranno a cura di Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Ac, e di Tommaso Marino, segretario nazionale del Mlac. A conclusione dei lavori, domenica 2 febbraio, alle 12, la proclamazione dei progetti vincitori del concorso “Idee in Movimento” 2020.