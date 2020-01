Piano Trump pace Medio Oriente: Farnesina, Italia per soluzione “due popoli, due Stati”

“Nell’apprendere della pubblicazione del Piano americano per il Processo di pace in Medio Oriente, l’Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti al fine di favorirne il rilancio, tuttavia valuterà con molta attenzione i contenuti della proposta di Washington, in coordinamento con l’Unione europea e in linea con le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Farnesina. “Ciò – viene spiegato – nella convinzione che la soluzione a due Stati resti la prospettiva più giusta e sostenibile, sebbene richieda un percorso ancora lungo e complesso di ricostruzione della fiducia tra le parti e di reciproca disponibilità al dialogo e al compromesso”.

“L’Italia – conclude la nota – è pronta a sostenere un processo negoziale che, tenendo conto delle legittime aspirazioni delle due parti, contribuisca anche alla stabilità e alla sicurezza della regione mediorientale”.