Parlamento Ue: Bruxelles, Liliana Segre ricorda l’Olocausto. Oggi voto su Brexit e addio a eurodeputati inglesi

(Bruxelles) Prenderà avvio oggi alle 15 la sessione plenaria dell’Europarlamento a Bruxelles, con una cerimonia intesa a commemorare i 75 anni dalla liberazione di Auschwitz. I deputati osserveranno un minuto di silenzio in occasione della Giornata internazionale della memoria dell’olocausto, 75 anni. Alla presenza di Anita Lasker-Wallfisch, violoncellista di fama mondiale e membro superstite dell’Orchestra femminile di Auschwitz, Mischa e Maxim Maisky eseguiranno “From Jewish Life: Prayer” di Ernest Bloch, su violoncello e pianoforte. Intorno alle 15.20, la senatrice italiana a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre, terrà un discorso in plenaria. Successivamente, interverranno Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Sempre nella giornata di oggi il Parlamento voterà l’Accordo di recesso del Regno Unito. Dovrebbero partecipare al dibattito, che precederà la votazione, i leader dei gruppi politici, la presidente della Commissione Von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Michel, il negoziatore capo dell’Ue per la Brexit, Michel Barnier. Con il voto in plenaria (atteso per le 18) si completerà il processo di ratifica da parte del Parlamento europeo. Per entrare in vigore, infatti, l’Accordo di recesso deve essere approvato a maggioranza semplice dai deputati, prima di essere sottoposto al voto, a maggioranza qualificata, in Consiglio. Dopo il voto, i deputati britannici saranno invitati a una breve cerimonia che si terrà nello spazio Yehudi Menuhin dell’Europarlamento.