Parlamento Ue: Brexit all’atto finale. Von der Leyen (Commissione), “resteremo amici e partner”

(Bruxelles) “Vorrei che l’Unione europea e il Regno Unito restassero buoni amici, buoni partner”. Ursula von der Leyen interviene al dibattito sulla Brexit all’Europarlamento, nell’emiciclo di Bruxelles. L’Europarlamento è chiamato a votare – oggi, attorno alle 18 – l’Accordo di recesso, che dovrebbe materializzarsi – salvo sorprese – alla mezzanotte del 31 gennaio. Poi, dopo il voto odierno, ancora un passaggio formale al Consiglio Ue e il divorzio sarà realtà. La presidente della Commissione segnala che l’esecutivo vigilerà sulle decisioni assunte per assicurare i diritti dei cittadini europei sull’isola, e sull’applicazione degli accordi sull’Irlanda. Ma ricorda anche che i negoziati sul futuro partenariato inizieranno a breve e occorrerà trovare punti di incontro su “lotta al cambiamento climatico, economia e commerci, sicurezza, diritti dei giovani di poter viaggiare liberamente” senza dover superare frontiere. “Nessun accordo di partenariato sarà paragonabile all’avere il Regno Unito nell’Unione, ma dovremo procedere in modo da poter restare buoni amici”. Numerosi gli interventi dei deputati, in aula e fuori dall’emiciclo, che parlano di “giorno triste”; “non ci può essere una buona Brexit”; “Londra resta in Europa”; “impareremo dalla Brexit, cambieremo l’Europa, la renderemo più forte, migliore”.