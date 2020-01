Giorno della Memoria: Liliana Segre, “il Giusto fra le Nazioni un eroe in tempi tragici, suo esempio di dedizione diventi una regola”

“Il Giusto fra le Nazioni è stato un eroe in tempi tragici, oggi il suo esempio di dedizione agli Altri, di attenzione, di premura dovrebbe divenire la regola, tanto nei rapporti interpersonali, quanto in quelli fra le religioni e i popoli”. È quanto scritto in un messaggio inviato dalla senatrice Liliana Segre ai partecipanti all’incontro, oggi a Roma, “Un ricordo di Mario Gentili, Giusto fra le Nazioni”, iniziativa promossa dall’Associazione cattolici Amici di Israele, in collaborazione con l’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede e la Fondazione Museo della Shoah, in occasione della Giornata della Memoria. “Mario Gentili – ricorda Segre – salvò una persona al tempo delle persecuzioni antisemite e ‘chi salva una persona salva il mondo intero’. Se oggi per fortuna non abbiamo più bisogno di quel tipo di eroismo – si legge ancora nel messaggio – abbiamo però bisogno di pratiche sociali, politiche e diplomatiche illuminate dalla lezione della storia e dal messaggio che quei gesti ci hanno consegnato. E che è appunto un messaggio di amore, di coraggio, di pace, di rispetto per l’Altro, il suo Diritto, la sua Dignità”.