Diocesi: Bolzano-Bressanone, al via le iscrizioni per i soggiorni al mare nelle strutture per ferie della Caritas a Caorle e a Cesenatico

Lasciarsi la routine quotidiana alle spalle, rilassarsi, godersi la spiaggia, il mare e il tempo insieme: è questo ciò che rende molto apprezzati da grandi e piccini i soggiorni nelle strutture per ferie della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone a Caorle e a Cesenatico. Le iscrizioni sono già aperte. “Chi desidera assicurarsi un posto per sé o la propria famiglia nella data desiderata deve prenotare al più presto. I sistemi di prezzi scaglionati, così come la possibilità di richiedere riduzioni individuali delle tariffe, consentono anche alle famiglie e agli anziani che si trovano in situazioni finanziarie difficili di godersi una vacanza al mare”, ricorda una nota della Caritas altoatesina.

Nelle strutture per ferie della Caritas di Caorle e Cesenatico, le famiglie in cerca di riposo, gli anziani e le persone con disabilità possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. I nuclei familiari che desiderano soggiornare in pensione completa possono scegliere tra la Villa Oasis, a Caorle, e la struttura “12 Stelle Village” di Cesenatico. Se preferiscono una sistemazione in autonomia, i bungalow di Caorle sono la scelta giusta. Gli anziani sono sempre i benvenuti a Caorle, presso Villa Oasis.

Due settimane senza genitori seguiti da un team affiatato di assistenti e accompagnatori volontari è l’offerta che Caritas fa, invece, a bambini e adolescenti. La sistemazione, per loro, è nel villaggio per ferie “Josef Ferrari” di Caorle o nel ” 12 Stelle Village” di Cesenatico.

Tutte le strutture ricettive di Caorle e Cesenatico hanno accesso diretto sul mare. Gli ospiti hanno a disposizione una spiaggia privata, una piscina, parchi giochi e aree verdi. Accompagnatori, istruttori di nuoto, infermieri e operatori pastorali si occupano del loro benessere offrendo un programma di intrattenimento fatto su misura per i diversi tipi di esigenze.

Le iscrizioni sono già aperte e saranno possibili fino ad esaurimento posti. Per i soggiorni a Caorle per famiglie, bambini e anziani è possibile iscriversi direttamente on-line dalla pagina www.caritas.bz.it/it/al-mare o direttamente presso il servizio “Ferie e ricreazione” al tel. 0471 304 340 o via e-mail a ferien@caritas.bz.it. Per le iscrizioni a Cesenatico per adolescenti e famiglie il servizio “12Stelle” è disponibile al tel. 0471 067412 o via e-mail stelle.ufficiobz@caritas.bz.it.