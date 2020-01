Diocesi: Alba, morto a 89 anni don Alberto Maffiodo. Domani in cattedrale i funerali presieduti dal vescovo Brunetti

Don Alberto Maffiotti con il vescovo Brunetti

Verranno celebrati nel pomeriggio di domani, giovedì 30 gennaio, nella cattedrale di Alba, i funerali di don Alberto Maffiodo, morto nella notte tra domenica e lunedì nell’ospedale cittadino. Nato a Canale (Cn) l’11 novembre 1930, Maffiodo venne consacrato sacerdote da mons. Stoppa l’11 ottobre 1953. Prima vice curato a Castellinaldo, a Santo Stefano Belbo e nella parrocchia di Cristo Re ad Alba, nel 1968 don Maffiodo divenne parroco a Serravalle Langhe dove rimase fino al 1974, quando gli fu affidata la parrocchia di Piana Biglini in Alba che guidò fino al 2000. Da quell’anno fu parroco di San Rocco Senodelvio e dal 2008 della parrocchia di Madonna di Como.

“Dedicò più di 25 anni della sua vita – si legge in una nota della diocesi – alla Casa degli esercizi spirituali di Altavilla con la cara sorella Maddalena che lo accompagnò anche successivamente quando si trasferì presso il Palazzo vescovile”.

Dopo la morte della sorella, don Maffiodo si trasferì in seminario per un breve periodo e successivamente nella Casa della Divina Provvidenza in Alba dove è stato accudito dalle suore e dal personale amorevolmente fino al recente ricovero in ospedale.

Questa sera presso la Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) di Alba si terrà, con inizio alle 20.30, una veglia di preghiera. Domani, alle 14.30, la messa esequiale in cattedrale presieduta dal vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti.