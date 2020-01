Comunicazioni sociali: WeCa, un tutorial con Vincenzo Corrado sul messaggio del Papa per la Giornata mondiale

Sarà dedicato al messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, pubblicato venerdì scorso, il tutorial WeCa in onda dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, su Facebook e sul sito www.weca.it. Ospite speciale dell’episodio Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, intervistato per l’occasione dal presidente di WeCa, Fabio Bolzetta. Il tutorial esplorerà i contenuti del messaggio del Papa intitolato “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”, dedicato al tema della narrazione, alla capacità dell’uomo di raccontare storie per “custodire la propria vita” e al tema del ricordo, “scrivere” sul cuore, alla luce della Scrittura, in una storia che continuamente si rinnova e ci rinnova.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.