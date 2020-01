Brasile: la Chiesa risponde con un progetto all’appello del Papa per un Patto educativo mondiale

La Chiesa brasiliana risponde all’appello di Papa Francesco per un Patto educativo mondiale. Venerdì 31 gennaio, alle 15, nell’auditorium Dom Helder Câmara, a Brasília, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), attraverso la sua Commissione pastorale episcopale per la cultura e istruzione, l’Associazione nazionale degli educatori cattolici (Anec), la Conferenza dei religiosi del Brasile (Crb) e altre organizzazioni lanceranno ufficialmente il progetto “La Chiesa in Brasile, con Papa Francesco, per il Patto educativo globale”.

L’iniziativa è legata all’appuntamento del prossimo 14 maggio, in Vaticano. L’invito è stato lanciato dal Santo Padre il 12 settembre 2019, con l’obiettivo di “ricostruire il patto educativo globale”.

Il progetto in Brasile include una serie di attività, come un seminario nazionale sull’istruzione, la maggior conoscenza del Patto educativo approvato dall’Assemblea generale dei vescovi del Brasile e una piattaforma on line per condividere progetti e pratiche educative dal punto di vista dell’umanesimo solidale e dell’ecologia integrale. Tra i relatori, l’arcivescovo di Montes Claros e presidente della Commissione pastorale episcopale per la Cultura e l’Istruzione della Cnbb, dom João Justino de Medeiros Silva.