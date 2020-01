Ue: Erasmus+, 2018 anno record. Mobilità e formazione per oltre 850mila studenti, apprendisti, insegnanti e animatori per i giovani

(Bruxelles) Negli ultimi 30 anni oltre 10 milioni di persone “hanno preso parte a ciò che per molti si è rivelata essere un’esperienza che ha cambiato loro la vita”: lo afferma la relazione annuale 2018 su Erasmus+ pubblicata oggi a Bruxelles. “Con un bilancio di 2,8 miliardi di euro e un aumento dei finanziamenti del 10% rispetto all’esercizio precedente, il 2018 si è affermato come un altro anno record”. Erasmus+ ha finanziato più di 23.500 progetti nel 2018 e, nel complesso, ha sostenuto – stando al rapporto – la mobilità di oltre 850mila studenti, apprendisti, insegnanti e animatori per i giovani. “Quasi il 10% dei 470mila studenti, tirocinanti e membri del personale dell’istruzione superiore che hanno ricevuto una sovvenzione nell’anno accademico 2017/2018 si sono spostati da e verso Paesi partner in tutto il mondo”. Oltre agli studenti e al personale delle università, Erasmus+ “ha sostenuto 40mila insegnanti e membri del personale scolastico, 148mila allievi dell’istruzione e formazione professionale, 8.400 operatori nel campo dell’istruzione degli adulti e 155mila giovani e animatori per i giovani”. Il programma ha inoltre finanziato 199 progetti sportivi, 118 dei quali sono stati gestiti da società sportive di base. Erasmus+ ha sostenuto l’annuale Settimana europea dello sport, “che ha registrato un successo senza precedenti con oltre 50mila eventi in tutta Europa”.