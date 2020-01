Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Raddoppiano le infezioni del coronavirus. Incontro tra Trump e Netanyahu. Migranti, 5 operazioni di salvataggio

Il virus in Cina, si raddoppiano le infezioni. Salgono a 4.515 i casi, 106 i morti

La diffusione del Coronavirus di Wuhan accelera: la Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d’infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma. In considerazione dell’epidemia del nuovo coronavirus, i cittadini cinesi sono inviati a evitare i viaggi all’estero per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri.

Salvini al citofono: il legale del ragazzo, “Fb ha rimosso il video”

“Facebook ha rimosso dalla pagina di Matteo Salvini il video della vergogna: la diretta della sua citofonata a casa di Yassin”. Lo dice l’avvocato Cathy La Torre, che difende il ragazzo del Pilastro di Bologna, dove il 21 gennaio il leader della Lega è andato a suonare al citofono, chiedendo se lì abitava uno spacciatore. Ne era stata chiesta la rimozione per “incitamento all’odio”. L’avvocato ha pubblicato lo screenshot con cui Facebook comunica la rimozione.

Antisemitismo: “Crepa sporca ebrea”, nuovo episodio di antisemitismo in Piemonte

Nuovo episodio di antisemitismo dopo quello di Mondovì. La scritta “crepa sporca ebrea” è comparsa oggi sui muri di un palazzo di corso Casale, precollina di Torino, dove vive una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. “Una frase terribile, soprattutto nel Giorno della Memoria. Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male”, dice la signora Maria, che ha sporto denuncia in Questura. Sull’episodio indaga la Digos. La scritta è stata realizzata sui muri del cortile interno del palazzo.

Medio Oriente: incontro tra Trump e Netanyahu alla vigilia della presentazione del piano

L’incontro tra Trump e il premier Benyamin Netanyahu è stato “eccellente”. Così le fonti della delegazione israeliana. L’incontro si è tenuto alla vigilia della presentazione del piano di pace della Casa Bianca per il Medio Oriente. Un piano cui Trump tiene particolarmente. “Questo è un piano molto importante per la pace in Medio Oriente. Ovunque sia andato mi sono sentito dire che Israele e i Palestinesi devono fare la pace per avere la pace in Medio Oriente. Quindi la gente ha lavorato su questo per molti anni e penso che siamo abbastanza vicini ma dobbiamo convincere tutti gli attori coinvolti”. Pochi i dettagli che si conoscono al momento. Nel giugno scorso il genero di Trump, Jared Kushner ha presentato un piano di 50 miliardi di investimenti per i Territori. Hamas ha già emesso il suo verdetto: la Palestina non è in vendita.

Migranti: 5 operazioni, tutte notturne, di salvataggio nel corridoio di mare tra la Libia e Malta

5 operazioni, tutte notturne, nelle ultime 72 ore, dove non c’è presidio se non quello delle ong. Sono 407 le persone salvate: 255 adulti (tra cui 39 donne, 12 delle quali incinte). 149 minori, 132 dei quali non accompagnati, salvati dal team di SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere nel corridoio di mare tra la Libia e la zona di ricerca e soccorso maltese. La mappatura geografica dei profughi salvati parla di Sudan, Somalia, Eritrea.

Codice della Strada: novità per fumo in auto, velocità e multe, testo in aula a Montecitorio

Il divieto di fumo in auto per il guidatore, l’innalzamento dei limiti di velocità a 150km/h in alcuni tratti autostradali e una stretta drastica sull’uso del cellulare alla guida. Questi alcuni temi della riforma del Codice della Strada che sarà discussa oggi alla Camera. La riforma è ferma da luglio scorso dopo le perplessità espresse dalla Ragioneria per gli oneri finanziari previsti e a causa della caduta del governo gialloverde ad agosto. A riproporre l’emendamento in Aula sull’innalzamento della velocità a 150km/h sarà la Lega ma il governo e la maggioranza dovrebbero votare contro.