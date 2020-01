San Valentino: mons. Piemontese (Terni), “attenzione per le relazioni ferite nelle famiglie”

“Le feste dei santi patroni sono occasione provvidenziale per le persone e per la comunità diocesana per rafforzare la fedeltà al Signore e la comunione ecclesiale”. Lo ha ricordato il vescovo di Terni, mons. Giuseppe Piemontese, stamani in occasione della presentazione delle iniziative per la festa di san Valentino, patrono di Terni e dell’amore e copatrono della diocesi Terni-Narni-Amelia, che avrà quest’anno come tema “Per amore, dalle relazioni ferite alle relazioni risanate”. “Fare memoria della testimonianza del martirio e della specificità del carisma dei nostri patroni è la via della comunicazione del Vangelo ai nostri giorni. Gli eventi celebrativi, che proponiamo, vogliono coinvolgere sempre di più la città e sottolineare gli aspetti legati alla spiritualità di san Valentino e all’attualità di oggi”. Nella riflessione del vescovo la testimonianza di san Valentino, “una testimonianza suprema di amore attraverso il martirio, attraverso tutta la sua lunga esistenza a testimonianza di amore per Dio, per gli uomini e in modo particolare nei confronti dei giovani, degli innamorati, della famiglia”. “Vogliamo conservare ed evidenziare questi aspetti particolari mettendo al centro dei festeggiamenti di quest’anno la famiglia nelle relazioni interne, che spesso sono relazioni ferite e che è difficile ricomporre. Non vogliamo soltanto prendere atto di una situazione di difficoltà, di crisi, di disagio, ma vogliamo anche offrire una proposta su come queste relazioni ferite si possono risanare”.