San Francesco di Sales: Sgobba (Ucsi Puglia), “mai tacere la verità”

“Il desiderio era quello di mostrare vicinanza ai colleghi tarantini, che raccontano le vicende difficili di una città ancora divisa sul tema dell’ambiente e del lavoro”. Anche per questo ieri una delegazione di giornalisti dell’Ucsi Puglia, ha voluto festeggiare il proprio santo patrono, san Francesco di Sales, a Taranto, incontrando l’arcivescovo della diocesi ionica, mons. Filippo Santoro. “Soprattutto perché questo invito del Papa, con il messaggio che ha diffuso per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali- spiega Maria Luisa Sgobba, presidente dell’Ucsi Puglia – e che noi abbiamo celebrato qui, per coincidenza nella Giornata della memoria, si incentra proprio sul concetto della memoria. Noi vogliamo rispondere a questa esigenza di tirare fuori il bene dalle realtà tormentate, cioè illuminare quei segni di speranza che portino anche a costruire realtà migliori. Il giornalista è abituato ad osservare e non deve mai tacere la verità che osserva, però non si deve limitare ad una descrizione. Quando il Papa ci invita ad una narrazione, fa riferimento ad una parola che diventa creativa cioè che possa veramente costruire un mondo più umano, più giusto”.