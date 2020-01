San Francesco di Sales: mons. Santoro (Taranto) all’Ucsi Puglia, “dare un contributo non solo professionale, ma anche etico”

Una delegazione di giornalisti dell’Ucsi Puglia, l’Unione cattolica della stampa italiana, ieri sera ha incontrato l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, in occasione della festa per il patrono dei lavoratori dell’informazione e della comunicazione, san Francesco di Sales. Al centro, il tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2020, dal titolo “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”. Dopo la messa all’interno della cattedrale di san Cataldo, i giornalisti hanno incontrato l’arcivescovo. Santoro, durante l’omelia e poi nel successivo scambio di battute informale, ha sottolineato il valore e la necessità della professione giornalistica, più che come un lavoro, come una missione volta al racconto della verità, sempre e comunque ma anche alla sfida di vedere il bello e saperlo narrare, soprattutto dove sarebbe più facile parlare solo di ciò che non va. “San Francesco di Sales – ha spiegato – si è prodigato per la comunicazione, per la ricerca della verità e per mettere la professione del giornalismo a servizio della costruzione di rapporti umani di fiducia, di responsabilità. Occorre dare un contributo non solo professionale, di qualità, ma anche etico, denunciando quando le cose non funzionano secondo verità e giustizia ma sforzandosi di essere costruttori attivi di una cultura di una civiltà diversa. San Francesco è proprio l’esempio di uno che mette la fede a servizio della vita e c’è proprio bisogno di una comunicazione attenta al servizio della verità e della giustizia”.