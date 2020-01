Regno Unito: Welby (primate anglicano), “pregate con me, mentre ci prepariamo a uscire dall’Unione europea”

“Per favore unitevi a me con questa preghiera oggi, mentre ci prepariamo per l’evento importante dell’uscita dall’Unione europea”. L’arcivescovo di Canterbury, il primate Justin Welby, chiede attraverso i social ai fedeli della Chiesa di Inghilterra di recitare una preghiera mentre si avvicina la data fatidica del 31 gennaio: “Abbiamo scelto il nostro futuro al di fuori dell’Ue”, si legge nel testo che si rivolge al “Dio di ogni bontà, al cui servizio è perfetta libertà, e per la cui grazia viviamo in un Paese dove abitano libertà di scelta e abbondanza”. La preghiera chiede a Dio di avere nel cuore “santità e misericordia gli uni verso gli altri”, per “solidarizzare con coloro che sono addolorati per la nostra decisione e gioire con chi festeggia perché se ne rallegra”. “In questa misericordia gli uni verso gli altri”, termina la preghiera, “possiamo essere generosi nel perdonare là dove siamo stati offesi e chiedere perdono là dove abbiamo sbagliato”.