(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il nuovo Gran Maestro dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il card. Fernando Filoni, celebrerà la sua prima messa in questa veste nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a Roma. Sarà l’occasione per dare inizio al suo mandato “nella preghiera accompagnato dai membri del Gran Magistero, i Luogotenenti italiani e i Cavalieri e Dame” della Capitale. La celebrazione si svolgerà sabato 1° febbraio, alle 10.30.