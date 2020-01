Giorno della memoria: Segre, “chi odia sta dalla parte sbagliata della storia”

“Chi odia sta dalla parte sbagliata della storia”: è il monito della senatrice a vita Liliana Segre contenuto nel suo messaggio inviato “al Consiglio comunale, ai cittadini e alle giovani generazioni di Subiaco”, in occasione del conferimento della Cittadinanza onoraria, nella “Giornata della Memoria” del 27 gennaio. “Ogni Paese ha il suo calendario civile, il nostro è ricco di ricorrenze importanti dal 25 aprile passando per il 2 giugno sino ad oggi 27 gennaio, il giorno della Memoria. La memoria – scrive la senatrice a vita nel suo messaggio – è un percorso di ricucitura di un tessuto civile che è stato lacerato dalla guerra. Il buon allenamento della memoria è necessario alle istituzioni di cui voi ragazzi sarete i futuri custodi. In altre parole la buona memoria serve a mantenere in salute la democrazia che, è la diretta emanazione dei sacri principi di libertà, eguaglianza e fraternità, cioè il contrario dell’intolleranza. Se poi qualcuno avesse ancora voglia di nutrire sentimenti di odio sappiate che chi odia sta dalla parte sbagliata della storia”.