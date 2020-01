Giorno della memoria: i ragazzi di Corleone e il dramma della Shoah

Il Giorno della Memoria è stato celebrato anche nella città siciliana di Corleone. Nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione superiore “Don Giovanni Colletto”, che riunisce i licei di quest’area della provincia di Palermo, si è svolto un incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani e l’Istituto comprensivo “Mons. G. Bacile” di Bisacquino, sempre nel palermitano. Ad introdurre il tema Alberto Castaldini, storico e giornalista, docente di Studi ebraici presso la Facoltà di Teologia greco-cattolica dell’Università “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca (Romania). Più di duecento i ragazzi presenti all’incontro accompagnati dai loro insegnanti. Castaldini ha centrato la sua relazione sull’importanza della memoria della Shoah per il presente, soffermandosi su tre “storie di vita”, protagoniste a vario titolo di questo evento senza precedenti nella storia europea: il rabbino chassidico Yekusiel Yehudah Halberstam di Cluj, deportato con la famiglia ad Auschwitz nel 1944; il contabile delle SS Oskar Groening, impiegato nell’amministrazione di Auschwitz, al centro di un processo svoltosi nel 2015 in Germania e il grande teologo e pastore evangelico-luterano Dietrich Bonhoeffer, ucciso per ordine di Hitler nell’aprile del 1945. Il rabbino Halberstam, pur perdendo l’intera famiglia nella Shoah, sopravvisse ai lavori forzati, conservando l’unione con Dio nel totale abbandono alla sua volontà, cercando di osservare i precetti religiosi. Groening fu invece uno dei tantissimi tedeschi implicati a vario titolo nel processo di annientamento, consapevole in modo contrastato delle sue responsabilità morali al cospetto della storia ma opponendosi nell’ultima fase della sua esistenza ai negazionisti rendendo la sua testimonianza. Infine il pastore Bonhoeffer che rifiutò ogni compromesso col regime nazista, e con il suo sacrificio lasciò una testimonianza di altissimo profilo etico, tuttora attuale. L’incontro è stato accompagnato da un momento musicale a cura degli studenti del laboratorio musicale dell’Istituto.