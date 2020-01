Germania: alleanza “Digital für alle”. Mons. Neher (Caritas), “maggiore partecipazione sociale con la conoscenza digitale”

La Caritas tedesca e altre 19 organizzazioni nazionali di cultura, educazione, assistenza e welfare, hanno creato “Digital für alle” (Digitale per tutti), una alleanza in vista della DigitalTag – Giornata nazionale per il digitale, del 19 giugno 2020. I “motivi” e le “strade” della digitalizzazione interessano ormai tutti i settori, dice la Caritas, sottolineando come la chiave per non far rimanere tutto nelle mani di pochi controllori e possessori “è la partecipazione sociale”. La vita quotidiana e le vite professionali “non sono mai state così diverse, cambiando così profondamente in breve tempo: come ci informiamo, come facciamo acquisti, come apprendiamo, come comunichiamo l’un l’altro, chiediamo consulenza medica, lavoriamo, pianifichiamo le nostre vacanze, consultiamo i media o utilizziamo i servizi della pubblica amministrazione”. Scopo di “Digital für alle” è andare incontro ed aiutare “le troppe persone e molte piccole aziende in particolare che non riescono a tenere il passo dello sviluppo”. Una ricerca sulla situazione della società tedesca dimostra che il 74% delle persone usa comunemente dispositivi come computer e smartphone, sapendo anche affrontare eventuali errori e problemi; ma il 23% non ne è capace. Il 61% degli intervistati è capace di rintracciare informazioni e usare contenuti da internet, a fronte di un 37% che è analfabeta digitale.

“Viviamo in una società in cui la partecipazione digitale diventa sempre di più la chiave per la partecipazione sociale”, dice mons. Peter Neher, presidente di Caritas Germania. In vista del DigitalTag sono già previsti più di 150 eventi in tutta la Germania.