Economia sostenibile: Mattarella, “difesa del clima non è un freno ma stimola risorse”. “Indirizzo dell’Ue è esemplare per tutta la comunità internazionale”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“L’economia sostenibile è farsi carico che il limite e l’esigenza di difesa del clima non sono un freno all’economia; al contrario, stimolano risorse e sono un motivo di crescita per l’economia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Benevento all’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 dell’Università del Sannio.

Commentando quanto esposto da alcuni ricercatori circa gli “scarti del ciclo agro-alimentare”, il Capo dello Stato ha sottolineato due “grandi valori”: “Quello del riutilizzo delle materie prime seconde – come è giusto dire, come è stato ricordato – e quindi quello di un’economia sostenibile sempre di più; e dall’altro di come a questo si abbini una quantità di risorse economiche”. “Questo – ha proseguito – è un elemento che va evidenziato e che, per fortuna, l’Unione europea sta sottolineando con grande efficacia, dando in questo senso un indirizzo esemplare a tutta la comunità internazionale”.