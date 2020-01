Diocesi: Terni, dalla festa della Promessa dei fidanzati al contest sull’amore. Le iniziative per san Valentino

Cominceranno sabato 8 febbraio, alle 20.30, le celebrazioni liturgiche a Terni per la festa del patrono san Valentino. Il primo appuntamento sarà la fiaccolata-pellegrinaggio di giovani, gruppi sportivi, gruppi parrocchiali della diocesi, assieme ai rappresentanti dei movimenti e associazioni giovanili e all’intera comunità diocesana. Sarà accompagnato il trasferimento dell’urna del santo dalla basilica di San Valentino in cattedrale, dove si concluderà la processione con la preghiera del vescovo Giuseppe Piemontese. Domenica 9 febbraio, festa diocesana di San Valentino, alle 10, in cattedrale a Terni, la messa presieduta dal presule, durante la quale si svolgeranno due segni particolari: i rappresentanti delle parrocchie di Terni offriranno un cero al santo patrono e il sindaco Leonardo Latini accenderà la lampada votiva e pronunzierà l’atto di affidamento della città. Terminato il pontificale, alle 11.30 la cerimonia proseguirà con la processione per accompagnare, nella preghiera, l’urna di san Valentino per le vie della città verso la basilica. Sul sagrato della chiesa, la benedizione conclusiva del vescovo. Venerdì 14 febbraio, memoria di san Valentino, alle 11, nella basilica di San Valentino, si svolgerà la concelebrazione presieduta dal vescovo Piemontese e a seguire benedizione della vetrata realizzata dagli studenti del Liceo artistico di Terni, donata dal Lions Club San Valentino di Terni. Domenica 16 febbraio, alle 11, sempre nella basilica di San Valentino, la celebrazione della festa della Promessa dei fidanzati presieduta da mons. Piemontese. In programma, anche un ciclo di incontri, al via il 1° febbraio, alle 17.30, sulla famiglia, al Museo diocesano sul tema “Quale cambiamento nelle relazioni intrafamiliari”. Ritorna, infine, il contest “Fatti sentire!!!”, dedicato al tema “Ama e dona la vita!”. I partecipanti dovranno realizzare un prodotto artistico inedito che esprima il proprio punto di vista, scegliendo il linguaggio che preferiscono tra scrittura, musica, fotografia e videomaking. È aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Terni o iscritti ad un istituto scolastico, università, comunità presente sul territorio della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Ciascun vincitore riceverà un buono spesa del valore di 500 euro.