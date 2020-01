Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, il 2 febbraio a Cetraro posa della prima pietra della chiesa dedicata a “Santa Maria rifugio delle anime”

Tutto pronto per la posa della prima pietra della nuova chiesa dedicata a “Santa Maria rifugio delle anime” di Santa Maria di Mare in programma il prossimo 2 febbraio a Cetraro, nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Il nome intende evocare il sito dove l’edificio sacro sorgerà ma anche l’appellativo con il quale la Serva di Dio Natuzza Evolo di Paravati soleva rivolgersi alla Madonna. La cerimonia avrà inizio alle 16 e sarà presieduta dal vescovo Leonardo Bonanno. Al termine è in programma una conferenza stampa presso il salone della vicina Colonia San Benedetto con la partecipazione del sindaco Angelo Aita e di altri amministratori; del parroco don Loris Sbarra e dei sacerdoti dell’Unità pastorale, dei tecnici che ne hanno redatto la progettazione e ne dirigeranno i lavori. L’opera, finanziata con i fondi della Cei, sarà corredata da locali e ampi spazi da poter accogliere le esigenze educative e religiose di Cetraro e di altre comunità ecclesiale del Tirreno.