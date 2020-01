Diocesi: Milano, mons. Delpini in visita alla Regione. “Rendo omaggio alla professionalità e alla dedizione di tutti coloro che onestamente” operano in politica

“La responsabilità delle istituzioni esercitate in questo contesto suscettibile, incline al malumore e al risentimento, espone più alla critica che alla gratitudine, alla polemica che all’apprezzamento, all’insulto più che al rispetto. Per quello che io conosco, sento doveroso dire la stima per un lavoro quotidiano serio, paziente, complicato”. Lo ha affermato oggi l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, intervenendo alla seduta del Consiglio regionale lombardo. “Voglio rendere omaggio alla professionalità e alla dedizione di tutti coloro che onestamente e seriamente si fanno carico di essere a servizio di coloro che nel territorio della Regione Lombardia vivono e si avvalgono dei servizi di un sistema avanzato, in genere efficiente e affidabile”. L’arcivescovo di Milano è stato accolto dai presidenti del Consiglio e della Giunta Fermi e Fontana sul piazzale di Palazzo Pirelli. Dopo il discorso in aula, Delpini ha incontrato i dipendenti regionali. Prima di lasciare Palazzo Pirelli, ha firmato il Libro d’onore. “Questo mio incontro – ha affermato – è reso possibile da una storia di ascolto e di collaborazione che lega le Regione come istituzione e la Chiesa cattolica di Milano e delle altre diocesi, e che ha visto già i miei predecessori nel ruolo che oggi è chiesto a me”.

Tale incontro è inoltre “il segno e il frutto anche di tante forme di collaborazione più spicciola e quotidiana, che ci vedono alleati e cooperatori in tanti campi, proprio per la ricerca e la difesa del bene comune: nell’educazione come nella cura delle fragilità, nell’attenzione ai più deboli come nella promozione di uno stile ambrosiano e lombardo che domanda di essere accompagnato nel cambiamento d’epoca che la sta interessando”.