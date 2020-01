Brasile: piogge torrenziali e oltre 50 vittime. Vescovi della regione Est 2, “necessario impegno di tutti nella custodia del creato e nella solidarietà”

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) – Regionale Est 2, di fronte alle morti e ai danni causati dalle forti piogge che hanno colpito la regione sud-orientale del Brasile, in particolare gli Stati di Minas Gerais e di Espírito Santo, esprime” il suo dolore per la perdita di vite umane e solidarietà con le vittime e le loro famiglie”. Nella nota, firmata dalla Presidenza dell’organismo regionale, e in particolare dal presidente, dom José Carlos de Souza Campos, vescovo di Divinópolis (Minas Gerais), si ricordano i dati diffusi dalla Protezione civile del Minas Gerais: ci sono 101 comuni in una situazione di emergenza a causa delle piogge e finora sono state accertate 44 vittime. Nello Stato costiero dell’Espírito Santo, secondo un rapporto pubblicato dalla Protezione civile statale, ci sono 4.923 persone sfollate a causa di inondazioni e frane, mentre nove persone sono morte.

“Non possiamo dimenticare che, in grandi quantità, la pioggia può creare situazioni di calamità, in cui la popolazione che si trova in precarie condizioni di vita è la più colpita. Tuttavia, è necessario l’impegno di tutti per la salvaguardia dell’ambiente, la cura delle foreste rivierasche, lo smaltimento corretto dei rifiuti…”, scrivono i vescovi, che proseguono: “In solidarietà con i nostri fratelli e sorelle, la Regionale Est 2 invita tutta la società a mobilitarsi attivamente per queste famiglie e si è già messa a disposizione per contribuire all’organizzazione di iniziative di solidarietà e per partecipare a quelle già esistenti”.