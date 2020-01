Virus Cina: ministero Salute, “rafforzato personale sanitario e intensificati controlli a Fiumicino e Malpensa. Nessun caso in Italia. Un dossier per i viaggiatori

La task-force del ministero della Salute sul coronavirus 2019-nCoV si è riunita ieri alla presenza del ministro, Roberto Speranza, e delle altre autorità coinvolte. “Sono state rafforzate le dotazioni di personale medico e infermieristico e intensificati i controlli negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove tutto procede regolarmente. Sempre nella stessa giornata al ministero della Salute si è svolta la formazione del personale sanitario impegnato sulla questione”, spiega un comunicato del dicastero. il 25 gennaio si è svolto invece un incontro con i rappresentanti delle Regioni al fine di gestire il coordinamento sul territorio delle disposizioni adottate in questi giorni e la comunicazione dell’evolversi della situazione. Al momento, fa sapere il ministero di Lungotevere Ripa, tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati. Confermati invece tre casi in Francia con storia di viaggio a Wuhan, in Cina. Oggetto di discussione anche il documento ufficiale dell’Who/Oms che ha deciso di non dichiarare al momento l’emergenza sanitaria globale e ha disposto alcune raccomandazioni. La task-force ha verificato che le misure adottate dall’Italia nei giorni scorsi erano già in linea con quanto indicato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. Predisposto un dossier con consigli per viaggiatori diretti nelle aree colpite.