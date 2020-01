“Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale padre Gonzalo Aemilius, del clero di Montevideo, in Uruguay”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Padre Gonzalo è nato il 18 settembre 1979, è stato ordinato sacerdote il 6 maggio del 2006 ed è dottore in teologia”.