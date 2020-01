Giorno della memoria: Fondi (Lt), al Castello Caetani conferenza su Edith Stein

“Il cammino di santità in Edith Stein” è il tema di una conferenza in programma oggi alle 19 nella sala convegni del Castello Caetani di Fondi (Lt). L’evento, promosso dal Circolo culturale cattolico San Tommaso D’Aquino, vedrà intervenire la religiosa domenicana suor Tiziana Caputo, teologa e docente di teologia fondamentale all’Angelicum e grande esperta del pensiero della santa filosofa copatrona d’Europa. “La scelta della figura di santa Teresa Benedetta della Croce per la nostra iniziativa vuole mettere insieme un percorso di conversione, che sfocia purtroppo nella tragica morte nel campo di concentramento di Auschwitz, con la conoscenza di san Tommaso – spiega al Sir la presidente del Circolo San Tommaso d’Aquino, Francesca Mancini –. Nel cammino di santità di Edith Stein, nata ebrea e convertita al cattolicesimo, l’incontro con il Sommo Dottore avviene quando lei viene chiamata a tradurre alcune delle sue opere: grazie a questo lavoro di traduzione lei, già convertita, si appassiona alla figura di san Tommaso e ne apprezza la costante ricerca della verità”. Il convegno di questa sera unisce due ricorrenze importanti, come illustra ancora Francesca Mancini: “Il Circolo ogni anno, in occasione della festa liturgica di san Tommaso che cade domani, 28 gennaio, propone un incontro per farne conoscere il pensiero. Concentrare su Edith Stein la proposta di quest’anno ci permette di conciliare la scoperta di questa figura con la riflessione sulla Shoah, in concomitanza con la Giornata della memoria”.