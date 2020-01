Elezioni regionali: card. Zuppi (Bologna) a Tv2000, in Emilia Romagna “adesso serve competenza e senso del bene comune”

“Quello che serve adesso è la competenza, rispondere alle domande dei cittadini, una grande etica e soprattutto avere il senso del bene comune”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

L’arcivescovo di Bologna, ai microfoni di Tv2000, ha sottolineato che adesso è necessario per “tutti uscire dalla logica della campagna elettorale con i suoi toni, le semplificazioni e i messaggi”.