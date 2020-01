Editoria: Rogate Ergo, nel numero di gennaio approfondimento sulla Parola di Dio

La Parola di Dio e la Gionata dedicatagli dal Papa al centro del numero di gennaio della rivista di animazione vocazionale “Rogate ergo”. “Dare tempo e spazio alla Parola di Dio nella nostra vita – scrive lo psicologo don Nico Dal Molin – significa educare a un’esperienza di fede generativa di risposte di fronte alle domande di senso della vita, alla ricerca di felicità, alla sfida aspra del dolore”. Per il pastoralista don Luca Pandolfi, che per 30 anni ha guidato spiritualmente gruppi giovanili in America Latina, la Bibbia sembra ai giovani un mondo distante nel linguaggio e nelle problematiche quotidiane. Come fare ad avvicinarli alla Parola di Dio? Il segreto, a suo dire, “non sta tanto nello spiegare ai giovani i contenuti della Sacra Scrittura, quanto nel farli riflettere sulla realtà che li ha generati e che hanno ancora qualcosa da dire all’uomo d’oggi”. L’attenzione è rivolta anche all’istituzione della Domenica della Parola, da parte di Papa Francesco. “La Parola di Dio suscita sempre nuove energie in chi la legge, ma è soprattutto nella liturgia che esercita la sua forza”, si legge. Il liturgista don Juan Rego spiega poi che “la Scrittura non si trova in primo luogo in un papiro o in un libro, ma nel cuore della comunità dei credenti”. Vengono riportate poi alcune esperienze significative, come quella dei Gruppi della Parola a Gorizia, sollecitata dall’arcivescovo Carlo Redaelli con una Lettera pastorale all’inizio dell’anno liturgico.