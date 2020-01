Tv2000: il palinsesto della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio (canale 28 dt e 157 Sky). Si inizia con la commemorazione della Giornata della Memoria, cui è dedicata una programmazione speciale con film, documentari, testimonianze e approfondimenti in tutti i programmi. Sabato la Messa con Papa Francesco in occasione della solennità della presentazione del Signore e domenica parte la serie in quattro puntate Anna dai capelli rossi.

Lunedì 27

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – i 100 anni dalla nascita di Chiara Lubich e, per la Giornata della Memoria, la testimonianza di Edith Bruck, la scrittrice di origine ungherese naturalizzata italiana sopravvissuta ai campi di concentramento.

Il mio medico (ore 10) – Come riconoscere il fuoco di sant’Antonio?

L’ora solare (ore 14) – Sabrina Papa, prima pilota italiana di aeroplani non vedente.

Siamo noi (ore 15.20) – Giornata della memoria: in studio Dacia Maraini e mons. Vincenzo Paglia.

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – Ospiti il preside e i ragazzi dell’istituto Pio XI, la scuola di Roma che salvò 70 ragazzi ebrei dalla deportazione nazista.

Sport2000 (ore 19) – Le figurine ‘Panini’, un fenomeno che sopravvive alla tecnologia

Buone notizie (ore 19.30) – Avsi e Acli insieme in Mozambico per ricostruire il futuro

TGtg (ore 20.50) – Attualità con la giornalista Antonella Rampino

Film (ore 21.05) – Giornata della Memoria: La chiave di Sara

Documentario (ore 23) – Io ti ricordo, docufilm di Tv2000 sull’Olocausto: le storie di Eva Maria Levy morta ad Auschwitz, e di Sofia Radzikowska e Edith Bruck.

Martetì 28

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Per la festa di San Tommaso d’Aquino, collegamenti da Napoli, dove è conservato il Crocifisso che parlò al santo

Il mio medico (ore 10) – Manovre osteopatiche per contrastare il mal di testa

L’ora solare (ore 14) – Ospite l’attrice e imitatrice Emanuela Aureli.

Siamo noi (ore 15.20) – Il virus proveniente dalla Cina. Quanto rischia l’Europa?

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – Mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole, sul capitolo 154 della ‘Evangelii Gaudium’.

Attenti al lupo (ore 19) – Dopo il confronto tra Governo e parti sociali, il punto sul sistema pensioni.

Docuserie – Pensati col cuore (ore 19.30) – L’indipendenza scoperta da tre ragazzi affetti da problemi di salute mentale.

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Un sorriso al giorno’ Fuga dalla Casa Bianca, di Peter Segal

Retroscena (seconda serata) – Gli spettacoli ‘Matera città aperta’ e ‘L’istruttoria’ di Peter Weiss

Mercoledì 29

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 10.30) – Mago Sales, il mago che porta allegria ai bambini di tutto il mondo. Prete per vocazione e mago per missione.

Udienza di Papa Francesco (ore 9.30)

L’ora solare (ore 14) – La storia di un amore nato su un gruppo Facebook per trapiantati al fegato.

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – Don Vinicio Albanesi commenta l’udienza del Papa

Attenti al lupo (ore 19) – Detrazioni, rimborsi e obbligo di tracciabilità di alcune spese. Novità e conseguenze.

Docuserie – Pensati col cuore (ore 19.30) – Il calcio dell’integrazione con l’ex calciatore dell’Empoli Juri Stabile.

TGtg (ore 20.50) – Terza età con Eleonora Selvi, Comunicazione Senior Italia Federanziani

Beati voi. La Genesi (ore 21.05) – Noè e i cambiamenti climatici.

Giovedì 30

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – il medico chirurgo, Massimo Del Bene, racconta la sua esperienza nel curare i migranti

Il mio medico (ore 10) – Proprietà e benefici del miele.

L’ora solare (ore 14) – Casa Vianello, i ricordi dell’attrice Giorgia Trasselli che interpretava ‘tata’

Siamo noi (ore 15.20) – Delitto di Cogne: Samuele Lorenzi muore il 30 gennaio 2002 in Valle d’Aosta.

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – In studio Michael Czerny, gesuita ceco-canadese creato cardinale da Papa Francesco il 5 ottobre 2019.

Attenti al lupo (ore 19) – Tutto quello che serve sapere sulla scelta della casa di riposo. Parola agli addetti ai lavori.

Docuserie – New farmers (ore 19.30) – Storie di imprenditori agricoli sostenibili: il formaggio della transumanza di Campo Imperatore.

TGtg (ore 20.50) – In studio Roberto Zucchetti, professore universitario

Una donna alla Casa Bianca (ore 21.05) – La serie Disney sulla prima donna presidente Usa

Today (seconda serata) – Focus sulla Geogia, terra di mezzo.

Venerdì 31

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Per la festa di don Bosco, in studio Marcello Cirillo, protagonista del Musical sulla vista del santo.

Il mio medico (ore 10) – Capelli: quali prodotti evitare?

L’ora solare (ore 14) – Fra’ Emiliano Antenucci spiega il significato spirituale dell’amicizia.

Il diario di Papa Francesco (ore 17.30) – I giovani e il cambiamento della Chiesa con don Sergio Massironi e suor Alessandra Smerilli.

Docuserie – New farmers (ore 19.30) – Storie di imprenditori agricoli sostenibili: l’agricoltura sociale nella campagna salernitana

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Maestri del cinema’ A proposito di Schimidt, di Alexander Payne

Effetto notte (seconda serata) – Il trio Aldo Giovanni e Giacomo nel film ‘Odio l’estate’

Musical don Bosco (ore 00.05) – La storia del santo dei giovani interpretato da Marcello Cirillo

Sabato 1

Italiani anche noi (ore 8) – La scuola d’italiano per stranieri Penny Wirton di Lucca

Indagine ai confini del sacro (ore 13.50) – Un’inchiesta sulla ‘cristoterapia’ per uscire dalle dipendenze.

Borghi d’Italia (ore 14.30) – Borgo Virgilio, Mantova

Sulla strada (ore 15.20) – Il Vangelo della domenica con padre Giulio Michelini

Messa con Papa Francesco (ore 17) – In occasione della solennità della presentazione del Signore Soul (ore 20.50) – L’editore Giuseppe Laterza

Film (ore 21.20) – Per il ciclo ‘I bambini ci guardano’ Piccoli ladri di Marzieh Meshkini

Domenica 2

Buongiorno professore (ore 9.20) – L’importanza della salute

Borghi d’Italia (ore 14.30) – Pietrelcina, Benevento

Il mondo insieme (ore 15.20) – Programma di viaggi con Licia Colò

Soul (ore 20.30) – La storica della lingua italiana Valeria della Valle

Film (ore 21.20) – Anna dai capelli rossi, serie in quattro puntate di Kevin Sullivan (prima puntata)