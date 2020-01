Papa Francesco: a vespri, “l’ospitalità appartiene alla tradizione delle comunità e delle famiglie cristiane”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Da questa Settimana di preghiera vorremmo imparare ad essere più ospitali, prima di tutto tra di noi cristiani, anche tra fratelli di diverse confessioni. L’ospitalità appartiene alla tradizione delle comunità e delle famiglie cristiane. I nostri vecchi ci hanno insegnato con l’esempio che alla tavola di una casa cristiana c’è sempre un piatto di minestra per l’amico di passaggio o il bisognoso che bussa. E nei monasteri l’ospite è trattato con grande riguardo. Non perdiamo, anzi, ravviviamo queste usanze che sanno di Vangelo!”. Papa Francesco ha concluso così l’omelia dei Vespri della solennità della Conversione di San Paolo Apostolo celebrati nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a conclusione della 53ª Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.