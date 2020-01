Misericordie: Roma, il 27 e 28 gennaio convegno nazionale dei correttori e primo focus della high school

I sacerdoti guide spirituali delle Misericordie italiane si riuniscono il 27 e 28 gennaio a Roma per un confronto su criticità ed opportunità all’interno delle Confraternite. A guidare il convegno nazionale del correttori delle Misericordie sarà il correttore nazionale mons. Franco Agostinelli. L’incontro, aperto anche ai governatori delle confraternite italiane ed ai giovani di Gemme, servirà per disegnare un’azione univoca di tutto il movimento delle Misericordie in ambito valoriale e motivazionale, mettendo in comune esperienze e raccogliendo suggerimenti ed osservazioni. Tra gli obiettivi, “lavorare per dare nuova forza al ruolo del correttore e potenziare l’impegno non solamente caritativo, ma anche ‘missionario’ delle confraternite”, spiega un comunicato. All’evento saranno presenti 160 persone tra governatori delle Misericordie, giovani di Gemme e 70 sacerdoti-correttori provenienti da tutta Italia. Il convegno rappresenta anche il primo focus tematico dell’high school, nell’ambito del Progetto Ready (finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali), dedicato agli organi dirigenti delle Misericordie italiane che avrà come tema “Valori identità e missione”. I due eventi troveranno sintesi nell’ultima sessione del convegno, “Misericordia: identità, ruoli, formazione”. Nel primo giorno di convegno gli interventi del presidente e del correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Roberto Trucchi e mons. Agostinelli. Il giorno successivo vi saranno, tra gli altri, interventi di mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, e di don Marcello Brunini, parroco al Varignano (Viareggio).