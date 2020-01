Italiani nel mondo: Roma, il 27 gennaio la presentazione del Festival “Italia in the World”

“Raccontare i successi degli italiani nel mondo e le eccellenze del made in Italy”. È questo l’obiettivo del Festival “Italia in the World”, la cui VI edizione – dedicata all’Australia – sarà presentata lunedì prossimo, 27 gennaio, a Roma (ore 11, The Hive Hotel, Via Torino 6). Il progetto, già insignito dell’onorificenza da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gode del patrocinio di Rai Cinema, come media partner per la diffusione on line, e della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), in qualità di Main Partner Sport Society per l’anteprima alla stampa nella Casa del Cinema a Villa Borghese, svoltasi nel corso della kermesse equestre di Piazza di Siena. A patrocinare il Festival sono, inoltre, l’Italian Trade Agency e l’ Assocamerestero per la promozione dell’Italia nel mondo e la diffusione del bando all’estero; gli Istituti Italiani di Cultura e le Ambasciate Italiane all’Estero, per le ricerche di archivio, i dati e le statistiche relativi all’emigrazione italiana nel mondo e la diffusione del bando attraverso il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, oltre ad altri 60 partner internazionali. Parteciperanno all’incontro del 27 gennaio il direttore generale del Festival e il testimonial italo-australiano.