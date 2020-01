Domenica della Parola di Dio: Padova, dalla pastorale giovanile “Bibbia quiz” per stimolare la conoscenza della Scrittura

Bibbia Quiz è la proposta che la Pastorale dei giovani di Padova lancia in occasione della Domenica della Parola di Dio, istituita dal Papa e che si celebrerà per la prima volta domenica 26 gennaio. “Se le comunità cristiane sono invitate a vivere questa domenica come occasione per allenarsi a ritrovare sempre nuova e assidua familiarità con la Parola di Dio, i giovani della diocesi, hanno ideato una proposta ‘curiosa’ per mettersi un po’ alla prova sulla conoscenza della Parola di Dio”, si legge in un comunicato che spiega: “Bibbia Quiz è infatti un quiz, che sarà attivo dalle 17.08 di sabato 25 gennaio (ora del tramonto a Padova) alle 23.59 di lunedì 27 gennaio 2020. È un gioco a cui possono partecipare gruppi di almeno tre persone (giovani e adulti), seguendo le indicazioni che si trovano sul sito della pastorale dei giovani (https://www.giovanipadova.it/bibbia-quiz/ o sul profilo Facebook”. Occorre costituire il gruppo, darsi un nome e fare una foto, e seguire passo passo le indicazioni. Ci saranno 20 secondi di tempo per rispondere a ciascuna delle 12 domande proposte da un ampio database. Se si risponde correttamente si guadagnano punti, se si sbaglia comparirà la spiegazione giusta e si imparerà qualcosa in più. Da martedì 28 gennaio saranno pubblicate sul sito le graduatorie e i nomi dei vincitori che riceveranno un cesto carico di buone cose da mangiare e un’edizione speciale della Bibbia, perché, come insegna la Scrittura: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4).