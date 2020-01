Diocesi: Ugento, il 27 gennaio la presentazione del libro “Le colpe del Sud” di Claudio Scamardella

Lunedì 27 gennaio sarà presentato il libro “Le colpe del Sud. Ripensare la questione meridionale, per il Mezzogiorno, la Puglia, il Salento”, scritto da Claudio Scamardella, direttore responsabile del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, presso il parco culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus Terrae”, della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. Il libro, si legge in una nota, “sta suscitando un notevole interesse perché affronta, in modo originale, il nodo del mancato sviluppo del mezzogiorno e delle responsabilità delle classi dirigenti meridionali. Dopo una prima parte incentrata sul ripensamento della questione meridionale, l’autore dedica la seconda parte alla Puglia e al Laboratorio Salento. La Puglia è la regione che, negli ultimi anni, più di tutte ha incubato ed elaborato le varianti e le contraddizioni del ‘sudismo’ sia di governo che di opposizione, un sudismo impastato di sovranismo e antimodernismo”. “Le allucinanti vicende della Xylella, della Tap e dell’Ilva – si legge ancora -, temi sensibili e di rilievo nazionale, ma soprattutto di facile manipolazione nella formazione del sentimento pubblico hanno dimostrato le disastrose conseguenze a cui un territorio va incontro quando la politica e le istituzioni rincorrono tutte le piazze reali e digitali, del ribellismo, parlando il linguaggio del consenso, anziché il linguaggio della verità, ricercando la popolarità anche se in contrasto con l’etica della responsabilità. E sul Salento che ha saputo imporsi come terra di vacanze, glamour, relax l’autore invita a non cedere all’ottimismo patinato da cartolina, il territorio vive una fase di cambiamento il cui approdo non è scontato, meglio non lasciarsi sedurre solo dalle luci e dal divertimentificio estivo, il Salento resta una terra di crisi e sofferenze, di bisogni e diritti ancora negati e dove la lacerazione degli affetti, con la divisione tra genitori e figli che emigrano senza più tornare, non accenna a diminuire”. Alla presentazione prenderà parte anche mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento.