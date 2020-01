Diocesi: Pescara, a Cermignano una marcia per la pace

“La Pace come cammino di Speranza”. Questo il titolo del messaggio di Papa Francesco nella giornata per la Pace che accompagnerà la marcia che l’arcidiocesi di Pescara-Penne ha organizzato quest’anno a Cermignano (Te). Ritrovo alle 18.30 di sabato 25 gennaio, sulla piazza Belvedere della cittadina, sponda teramana della chiesa adriatica “per gridare senza il rimbombo del grande evento e il clamore delle folle e dei numeri – spiega mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara – la nostra volontà di impegno per la pace”. Canti, preghiera, ma anche silenzio e testimonianze, riempiranno di colore le strade del paese nella comunità montana del Vomano e passo dopo passo, riflessioni e amicizia daranno senso alla parola di quattro lettere che aprirà il corteo su uno striscione. “La marcia per la pace – continua l’arcivescovo – non è semplicemente una manifestazione, ma è un cammino inidividuale e comunitario che vuole lasciare un segno nel cuore di ciascuno. La pace è un bene prezioso a cui aspira tutta l’umanità, ma è, anche e soprattutto, una responsabilità che ci interroga personalmente, è un sì di speranza silenzioso che diventa “urlo” quando si fa stile di vita, quando la Pace si realizza nella semplicità delle relazioni quotidiane, nelle attenzioni agli altri, nella cura del creato, nell’accoglienza delle creature”.