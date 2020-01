Diocesi: Molfetta, il 26 gennaio la marcia per la pace a Ruvo di Puglia

Si svolgerà, domenica 26 gennaio, a Ruvo di Puglia la marcia diocesana per la pace. Assieme al vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornacchia, alle diverse voci che si alterneranno, sarà presente don Tonio Dell’Olio, già coordinatore nazionale di Pax Christi, adesso presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi. Punto di riferimento sarà il messaggio del Papa per la Giornata mondiale della Pace 2020 sul tema “La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” con attenzione al fenomeno dei migranti, delle dipendenze e della conversione ecologica. Diversi i momenti previsti della manifestazione, promossa e coordinata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Il raduno è previsto per le 18 nella parrocchia della Santa Famiglia, dove sarà posta una pietra d’inciampo, dinanzi all’auditorium della parrocchia, e sarà proiettato un video che richiama l’impegno per l’accoglienza dei migranti negli anni ’80. Seguirà una performance sul tema dell’immigrazione oggi e una testimonianza sui problemi delle dipendenze. L’arrivo della marcia è prevista, invece, per le 20 nella parrocchia San Domenico. Dopo il saluto del sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, sarà proiettata una videotestimonianza di don Tonino Bello, cui seguirà la testimonianza di dell’Olio. Infine, la preghiera di mons. Domenico Cornacchia. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali diocesani.