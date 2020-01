Diocesi: Carpi, il 2 febbraio “Il Sigillo dell’infinito”. Appuntamento poetico-musicale sul medico modenese e servo di Dio Enzo Piccinini

È in programma per domenica 2 febbraio, a Carpi, “Il sigillo dell’infinito”, appuntamento poetico-musicale dedicato alla figura del medico modenese e servo di Dio Enzo Piccinini (1951-1999) per il quale è iniziato l’iter per la causa di beatificazione. L’iniziativa, ospitata dalle 16 nell’auditorium San Rocco, è promossa dalla Fondazione Enzo Piccinini.

Saluterà i presenti l’arcivescovo di Modena ed amministratore apostolico di Carpi, mons. Erio Castellucci, grazie al quale è stata possibile l’apertura della causa di beatificazione di Piccinini.

Il musicologo Pierpaolo Bellini, grande amico del Servo di Dio, ha aiutato questo cammino strutturando “duetti” tra poeti di fama e compositori d’eccellenza. Nel tragitto poetico e musicale sarà accompagnato da altri amici di Piccinini: i pianisti Giulio Giurato e Pietro Beltrami e gli attori Franco Palmieri e Giuditta Fornari.

“Il sigillo dell’infinito” verrà presentato a Carpi grazie alla collaborazione della Fondazione della Cassa di risparmio di Carpi.