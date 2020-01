Diocesi: Alba, il vescovo Brunetti incontra i giornalisti per riflettere sul messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali

Il messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, intitolato “‘Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria’ (Es 10,2). La vita si fa storia”, sarà al centro dell’incontro che il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, avrà martedì 28 gennaio con i giornalisti e gli operatori dei media. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Alba e dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali in occasione della memoria di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Nel corso dell’incontro, che prenderà il via alle 18, nella Sala Alberione di piazza San Paolo 14, dialogheranno sul tema del messaggio papale il vescovo Brunetti e il direttore generale dell’apostolato paolino e del mensile “Vita Pastorale”, don Antonio Sciortino.