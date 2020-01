Giornata dell’educazione: Eurostat, 4,8 milioni di lauree europee nel 2017. Oltre 373mila quelle italiane

(Bruxelles) Sono stati circa 4,8 milioni gli universitari che si sono laureati nel 2017 in Europa. Gli italiani sono stati 373.775. Lo dice oggi Eurostat, che pubblica alcuni dati sull’istruzione di livello universitario in Europa, in concomitanza con la Giornata internazionale dell’educazione. Un terzo dei laureati (34%) ha conseguito una laurea in scienze sociali, giornalismo, informazione, economia, amministrazione o diritto. Numerosi sono stati anche i laureati in ingegneria, produzione e costruzione (15% dei laureati), salute e benessere (14%), arti e discipline umanistiche (11%), scienze naturali, matematica, statistica e informazione e comunicazione tecnologie (Tic) (11%) e istruzione (9%). Le scelte sul percorso di studi ovviamente variano enormemente nei singoli Paesi. Quanto all’Italia, si sono laureati in materie economico-giuridiche 72.239 studenti, 59.878 in quelle umanistiche, 55.483 in ingegneria, 51.302 in ambito sanitario, 46.409 in scienze sociali e giornalismo, 27.734 in scienze naturali, 12.320 sono stati i laureati nei settori che afferiscono alla formazione e 3.784 in tecnologia dell’informazione.