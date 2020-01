Famiglia: De Palo (Forum), “bene Osservatorio, sia pungolo per costruire le politiche eque ed efficaci”

“La ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia è una buona notizia. Ringrazio la ministra Bonetti per avermi confermato come membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, voluto dalla ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

Per De Palo, “questioni come la discriminazione fiscale delle famiglie e la crescente denatalità vanno affrontate seriamente per il presente e il futuro del Paese. Per questo, spero che quest’Osservatorio diventi un pungolo per tutta la politica”. “La famiglia – ribadisce il presidente del Forum – non è un tema, ma ‘il’ tema fondamentale dell’agenda nazionale. Auspico che il lavoro che ci accingiamo a svolgere possa evidenziarlo, favorendo la costruzione di politiche familiari finalmente eque ed efficaci”. È ora di rimboccarci, tutti insieme, le maniche per dare alle famiglie e ai figli il futuro che meritano”.