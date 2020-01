Economia e ambiente: Rossini (Acli), “vincolare investimenti di Industria 4.0 a chi fa innovazione green e definire nuovi percorsi formativi professionali”

“Vincolare gli investimenti di Industria 4.0 a chi fa innovazione green e definire nuovi percorsi formativi professionali insediando un tavolo al ministero del Lavoro”. La proposta è delle Acli ed è stata lanciata oggi dal presidente Roberto Rossini, presso il Sacro Convento di Assisi dove è stato presentato il Manifesto per un’economia a misura d’uomo, promosso da Symbola e dal custode del Sacro Convento. “L’Italia è uno dei Paesi con realtà imprenditoriali già da tempo attive nella sostenibilità. Un impegno a lungo termine che apre nuovi scenari anche in termini occupazionali. La Green Economy potrebbe essere, quindi, un fattore di competitività anche per il nostro Paese e uno spazio di inserimento professionale per i giovani”, ha aggiunto. “L’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale – ha concluso il presidente delle Acli – sono tra le competenze più richieste dalle imprese, subito dopo le cosiddette soft skill. Indicazioni da prendere in considerazione per tutti i giovani, sia per quelli che vogliono orientarsi verso il mondo green sia per coloro che vogliono costruire percorsi formativi e professionali coerenti con i fabbisogni espressi dalle imprese. Qualunque età dello sviluppo è caratterizzata da un grande investimento in formazione e creazione di competenze”.